Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Учителей российских школ заставят рассказывать детям, что российские военные не убивают украинцев, а проводят на нашей территории «миротворческую операцию».
Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на документы в распоряжении.
По всей России в образовательные учреждения спускают «методички» от властей, как объяснять несовершеннолетним тот факт, что российские военные ведут огонь по гражданскому населению Украины.
От педагогов требуется цитировать речь Путина, которую он произнес накануне вторжения, а также отрицать войну, развязанную Кремлем против соседнего государства.
— К примеру, на возможный вопрос «Это война с Украиной? Можно ли было обойтись без нее?» учителю предлагается ответить «Идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население», — приводят примеры журналисты.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Учителей российских школ заставят рассказывать детям, что российские военные не убивают украинцев, а проводят на нашей территории «миротворческую операцию».
Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на документы в распоряжении.
По всей России в образовательные учреждения спускают «методички» от властей, как объяснять несовершеннолетним тот факт, что российские военные ведут огонь по гражданскому населению Украины.
От педагогов требуется цитировать речь Путина, которую он произнес накануне вторжения, а также отрицать войну, развязанную Кремлем против соседнего государства.
— К примеру, на возможный вопрос «Это война с Украиной? Можно ли было обойтись без нее?» учителю предлагается ответить «Идет не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население», — приводят примеры журналисты.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.
Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.
Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.
По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.