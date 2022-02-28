На Миколаївщині в залежності від ситуації може змінюватися тривалість комендантської години!

Відповідно до розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації В. Кіма від 28.02.2022 №71-р офіційна оперативна інформація про час початку і закінчення комендантської години буде оприлюднюватися щоденно в таких інформаційних ресурсах:

— офіційна вебсторінка Миколаївської обласної військової адміністрації - https://www.mk.gov.ua/;

— офіційна сторінка Миколаївської обласної військової адміністрації в мережі Facebook - https://www.facebook.com/mykoda/;

— мій телеграм-канал - https://t.me/mykolaivskaODA ;

наступні інтернет-видання:

— «Пеступности.НET» - https://news.pn/ ;

— «НикВести» - https://nikvesti.com /;

— «Новости-H» - https://novosti-n.org/

Миколаївська обласна військова адміністрація

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.