Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о ситуации в регионе, многочисленной помощи людей и том, как поддерживает боевой дух жителей.

Об этом он рассказал в телемарафоне канала «1+1».

Виталий Ким отметил, что территориальная оборона полностью укомплектована и напомнил, что в городе создали «Муниципальную стражу» для защиты правопорядка.

Он также ответил на вопрос ведущего о том, как поддерживает боевой дух жителей области:

— Примером я его поддерживаю. Только так и можно делать. Своим примером, как Президент Владимир Александрович Зеленский. Он всем показал, как нужно относиться, что нужно делать, и мы все идем за ним, — сказал Виталий Ким.

Он опроверг слухи, что российские солдаты грабят жителей сел и городов на Николаевщине, отметив, что делают это диверсионные группы. В частности, были случаи воровства автомобилей.

— Российские солдаты — 18-летние пацаны, которые не знают, зачем сюда приехали. Их люди палками выгоняют в селах, они бросают машины и бегут. Что они у кого-то могут забрать в селах? Им никто ничего не дает, — добавил он.

Также он рассказал, как жители Николаевщины помогают армии, теробороне, полиции, медикам и нуждающимся.

— Настолько все хотят жить в мирной стране и выгнать россиян отсюда, что помогают моментально. Мы обеспечиваем не только тероборону, и ВСУ помогаем, и полиции. Обеспечиваем и радиотехническими средствами, и транспортными, и логистикой, топливом. Из заграницы звонят спрашивают, чем помочь. Деньги не нужны, нужно физическое присутствие тут. Все очень помогают. И государство обеспечивает иначе. Государство говорит: «Ваша потребность. Список», поехали. На сейчас у нас есть сверхпотребность — мы не успеваем комплектовать. Но так, чтобы был дефицит, — этого нет. У нас есть дефицит времени. Потому что ежедневно меняется обстановка, получаем допзадачи или противник делает что-то, что нам дополнительно надо реагировать — дроны или рации дополнительные, — пояснил он.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.