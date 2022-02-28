Семьям наших военнослужащих, погибших во время войны, будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей.

Соответствующее решение принято сегодня Кабинетом министров Украины во исполнение Указов Президента, сообщает пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

Согласно постановлению, в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в расчете на месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Также сообщается, что семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей.

«Об этом вчера сказал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня решение выполнено Кабинетом министров. И я хочу повторить слова президента: это делается не для того, чтобы нам сказали спасибо. Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу. Кроме того, мы продолжаем делать все для усиления нашей обороноспособности на международном уровне! Спасибо за поддержку всем странам-партнерам! Слава Украине!», — добавил министр обороны Украины Алексей Резников.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.