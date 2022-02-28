Отныне все клиенты ПриватБанка, имеющие бонусный счет Бонус+, также могут присоединиться к финансовой поддержке ВСУ и украинской армии.

Об этом сообщают на официальной странице ПриватБанк в Facebook.

Как перечислить средства на нужды армии через приложение «Приват24» со счета «Бонус+»:

войдите в приложение «Приват24»;

выбираете раздел «Сервіси» и находите «Добро»;

выбираете «Допомога ЗСУ»;

появится список ваших банковских карт, где нужно выбрать счет «Бонус+»;

вводите сумму зачисления.

Все, ваши средства из «Бонус+» уже летят нашим воинам в ВСУ!

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.