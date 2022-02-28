В Николаеве около 200 неравнодушных граждан вышли патрулировать улицы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Пока члены караула в разной форме, этот вопрос вскоре решат. Виталий Ким отметил, что отбор был очень качественный. Также улицы будет усиленно патрулировать полиция.

Если вы заметили что-нибудь подозрительное, информируйте колл-центр, который работает круглосуточно:

0512 37-24-48

0512 37-24-38

0512 37-24-65

Телефоны горячих линий полиции:

0512 53-13-31

0512 40-94-89

0512 53-12-71

0512 34-11-98

«Рад, что небезразличные граждане Николаевщины активно участвуют в защите города и покоя его жителей. Однако, большая просьба, сообщайте только важную информацию! Ведь одновременно с вами могут звонить по телефону люди, которым реально угрожает опасность!», — обратился к николаевцам губернатор.

Что произошло?

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В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

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