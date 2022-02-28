Есть сведения, что глава Кремля Владимир Путин в последнее время находится в бункере на Урале.

Об этом сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала «Рада».

— 5-й день подряд Путин находится в своем бункере на Урале... То, что он в бункере – это 100%. И это подтверждают как много наших российских коллег — аналитиков, журналистов и так далее, так и об этом говорят определенные сведения из соответствующих ведомств, — отметил Вадим Денисенко.

По его словам, в данном случае Владимир Путин скрывается, потому что боится реакции своего окружения и элит.

— Последние 2 года он просидел в бункере, потому что боялся быть зараженным смертельным вирусом коронавируса. Теперь у него новая паранойя. Понимая, что авантюра с украинской войной не удается, он, будучи параноиком по жизни, начинает прятаться и бояться абсолютно всего, — прокомментировал Вадим Денисенко.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.