Киев запрашивает у НАТО и США существенной помощи в виде «бесполетной зоны» над «значительной частью» Украины. Президент Владимир Зеленский акцентировал, что это поможет победить оккупанта.

Об этом пишет Axios.

Глава Украины отметил, что Украина ценит уже введеные санкции Европы против Кремля, однако необходимо закрыть воздух.

— Санкции идут в правильном направлении. Помимо отключения ЦБ РФ от SWIFT и предоставления большего количества «Стингеров» и противотанковых средств, нам нужно, чтобы Запад установил бесполетную зону над значительной частью Украины. Украина может победить агрессора. Мы доказываем это миру. Но и наши союзники должны внести свой вклад, — подчеркнул выбранный лидер демократического государства.

Ранее в Белом доме заявляли, что обеспечение «бесполетной зоны» над Украиной будет по-сути означать начало открытой войны между НАТО и РФ.

— Вот что важно знать всем о бесполетной зоне: для этого потребуются военные действия США. По сути, это будет означать, что американские военные будут сбивать российские самолеты, — говорила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки MSNBC.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

Вечером 27 февраля украинская делегация начала готовиться к переговорам с Российской Федерацией на границе с Беларусью, в Гомельской области.

По состоянию на ночь 27-28 февраля, военные РФ продолжают штурмовать города Украины с неба и земли.