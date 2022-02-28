Пятый президент Петр Порошенко приветствовал решение действующего главы государства Владимира Зеленского, подписавшего заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Об этом Петр Порошенко написал в Telegram.

— Я как президент, подписавший Соглашение об ассоциации с ЕС и закрепивший евроинтеграционный курс в Конституции, я приветствую решение шестого президента Владимира Зеленского официально подать заявку Украины на членство в Европейском Союзе! Особая ситуация требует особых решений. Призываю европейских лидеров безотлагательно рассмотреть заявку Украины и начать процесс предвступительных переговоров. Украина в Евросоюзе – лучшая гарантия независимости и благосостояния украинского народа, – сказал Петр Порошенко.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.