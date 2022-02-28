Бандформирования «ЛНР» и «ДНР» не хотят погибать в бою с бойцами батальона «Азов». Они сетуют, что Мариуполь превратили в неприступную линию обороны, штурм которой обернется гигантскими потерями и провалом в наступлении.

Об этом пишут ресурсы кремлевских бандитов.

Некий спикер кремлевских марионеточных бандитов Эдуард Басурин пожаловался на высокую боеспособность «азовцев».

— Мариуполь – это, фактически, уже крепость. Эти националисты — «Азов» <...> В этом будут проблемы, — признал террорист.

Он добавил, что псевдореспублики не угомонятся, пока не будут уничтожены или не поступит приказ из Москвы.

— Все, что связано с территорией нашей страны – до административных границ (Луганская и Донецкая области Украины) – переговорного процесса не должно быть. Это наша территория. Больше никаких переговоров, — сделал заявление боевик.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.



