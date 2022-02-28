Руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин предложил директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Мариано Гросси инициировать создание 30-км безопасных зон вокруг ядерных объектов в Украине.

Об этом пишет LB.ua.

Петр Котин заявил, что в непосредственной близости от ядерных объектов ГП «НАЭК «Энергоатом» регулярно происходит движение российских колонн военной техники, артиллерии, мощных систем залпового огня, вблизи АЭС разрываются снаряды. Это может привести к крайне нежелательным угрозам в масштабах всей планеты.

— В этой связи мы просим вмешательства МАГАТЭ для недопущения войск оккупантов в 30-км зону вокруг наших АЭС, а также призываем Россию немедленно покинуть Чернобыльскую зону и вернуть контроль над ядерными объектами там украинской стороне! — отметил Петр Котин.

Он также выразил надежду, что МАГАТЭ не только выразит глубокую обеспокоенность, но создаст условия для давления на Россию и остановки войны в Украине.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.