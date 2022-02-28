Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал оккупантов возвращаться домой. Он предупредил, что николаевцы настроены уничтожать российских военных.

Об этом городской голова сказал в прямом эфире в соцсетях 28 февраля, пишут НикВести.

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к российским оккупантам. Он заявил, что николаевцы решительно настроены защищать свой город и убивать оккупантов, после чего призвал войска РФ уезжать домой.

— Россияне, здесь вас никто не ждет с любовью и улыбкой. Здесь вы несете смерть. Жители Николаева, области и Украины будут встречать вас с оружием как оккупантов. Мы готовимся к встрече с вами. Поверьте мне, каждый оккупант, который ступит на нашу украинскую землю либо убежит отсюда, либо будет убит. Никогда не думал, что скажу такие вещи, но сегодня николаевцы настроены на то, чтобы уничтожать оккупантов – всех людей, которые несут на нашу землю слезы и смерть. Возвращайтесь домой, едьте к своим матерям! Едьте туда, откуда вы приехали, с миром! Работайте со своим президентом, которого вы выбирали. Давайте, просыпайтесь!, – сказал Александр Сенкевич.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.