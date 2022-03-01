Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает сотрудничество с «Газпромом» на всех направлениях после ввода нескольких пакетов санкций против России.
Об этом пишет Guardian.
Британцы разорвали все договоренности с Москвой, стоимость которых достигала 3 миллиардов долларов. В частности, Shell избавится от своей доли в проекте трубопровода «Сахалин-2», а также от акций Salym Petroleum Development и Гыданского энергетического предприятия, связанных с «Газпромом».
Помимо вышеназванного, Shell отзывает свое участие (владела 10% акций) в проекте строительства трубопровода «Северный поток — 2».
— Мы шокированы гибелью людей в Украине, которые происодят в результате бессмысленного акта военной агрессии, угрожающего европейской безопасности, — пояснил исполнительный директор Shell Бен ван Берден.
В предприятии добавили, что готовы переводить деньги гуманитарным организациям для помощи Украине.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.
В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает сотрудничество с «Газпромом» на всех направлениях после ввода нескольких пакетов санкций против России.
Об этом пишет Guardian.
Британцы разорвали все договоренности с Москвой, стоимость которых достигала 3 миллиардов долларов. В частности, Shell избавится от своей доли в проекте трубопровода «Сахалин-2», а также от акций Salym Petroleum Development и Гыданского энергетического предприятия, связанных с «Газпромом».
Помимо вышеназванного, Shell отзывает свое участие (владела 10% акций) в проекте строительства трубопровода «Северный поток — 2».
— Мы шокированы гибелью людей в Украине, которые происодят в результате бессмысленного акта военной агрессии, угрожающего европейской безопасности, — пояснил исполнительный директор Shell Бен ван Берден.
В предприятии добавили, что готовы переводить деньги гуманитарным организациям для помощи Украине.
Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.
В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.
Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.
В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.
В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.