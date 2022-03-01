Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекращает сотрудничество с «Газпромом» на всех направлениях после ввода нескольких пакетов санкций против России.

Об этом пишет Guardian.

Британцы разорвали все договоренности с Москвой, стоимость которых достигала 3 миллиардов долларов. В частности, Shell избавится от своей доли в проекте трубопровода «Сахалин-2», а также от акций Salym Petroleum Development и Гыданского энергетического предприятия, связанных с «Газпромом».

Помимо вышеназванного, Shell отзывает свое участие (владела 10% акций) в проекте строительства трубопровода «Северный поток — 2».

— Мы шокированы гибелью людей в Украине, которые происодят в результате бессмысленного акта военной агрессии, угрожающего европейской безопасности, — пояснил исполнительный директор Shell Бен ван Берден.

В предприятии добавили, что готовы переводить деньги гуманитарным организациям для помощи Украине.