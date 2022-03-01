Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк рассказал о том, как депутаты городского совета помогают территориальной обороне и жителям города.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Депутат рассказал, что их команда обеспечила людей в Корабельном районе дефицитными лекарствами.

— Николаев. Промежуточный итог 5 дня войны! Нашли дефицитные и очень нужные лекарства в Корабельный район, которых еще вчера не было во всём городе. Волонтёры говорят, что медикаментов теперь очень много – они уже делятся ими с «Красным крестом». Те выручают продуктами взамен. Плюс местные: народ тоже подтянулся на клич, привезли лекарства!, – рассказал Артем Ильюк.

Он также добавил, что закупленные лекарства отправляют территориальной обороне, военкоматам и местным жителям.

— Куда идут лекарства? Помощь теробороне, военкоматам и обычным жителям. Простой пример: пришла бабушка, закончились медикаменты, детей забрали на фронт. Ей помогли, проблема с лекарствами решена, – добавил он.

Артем Ильюк также поблагодарил своих коллег, в частности депутата горсовета от «ОПЗЖ» Елизавету Трищанович, которая организовывает работу Волонтерского центра Корабельного района: «А с ней работают коллега – депутат из райсовета Надежда Куликова, Николай Кравченко, Георгий Титов и многие другие».

Он добавил, что перевозкой лекарств занимается депутат горсовета от «ОПЗЖ» Александр Медведев.

— Александр Медведев – заслуживает признания. Сегодня именно он занялся перевозкой лекарств, а вместе с тем, доставил бронежилеты, карематы, тёплую одежду. Провозить такое через блокпосты – это неимоверный труд сейчас, – сообщил Артем Ильюк.

Депутат отметил, что помощь с транспортом оказала также его коллега Зинаида Моторная

— В общем, вся наша команда работает в усиленном режиме. Про остальных буду сообщать позже. Но всей команде и всем николаевцам – спасибо! Выстоим!, – добавил он.

Артем Ильюк также попросил всех, кто нуждается в помощи или сам хочет помочь связаться с Викторией Буховец по телефону: 050 190 58 58.

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