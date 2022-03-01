По состоянию на утро 1 марта, несмотря на оцепление вражескими войсками, Херсон остается под контролем Украины.

Об этом сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев в Facebook.

— Первый день весны. Херсон по-прежнему Украина, и это — первая добрая новость в это утро. С ночи мало что поменялось: город не обстреливали — и это второе хорошее сообщение, — отметил он.

Игорь Колыхаев добавил, что сейчас первоочередно занят хозяйственной работой.

— Я готов к выполнению своих прямых обязанностей. На сегодня задачей номер один остаётся контроль за работой магазинов, аптек и т.д. Весь городской функционал — в штатном режиме: уборка, вывоз мусора, транспорт, — добавил он.

Мэр Херсона также поблагодарил всех за финансовую помощь городу.

— Вчера мы открыли счета для финансовой поддержки города и люди со всего мира начали нам её оказывать. Но самое ценное в этих переводах даже не суммы (а они разные — от 100 грн до нескольких десятков тысяч), а написанные назначения платежей: «Херсон в сердце», «Держитесь, родные», «Русский корабль иди нах...»... Мы выстоим что угодно. Потому что это у нас в крови! Остаёмся мудрыми — не провоцируем непрошенных гостей, соблюдаем спокойствие ради нашего города и сохранности людей. Херсоне, обожнюю тебе! Наш прапор — український, — написал мэр.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.