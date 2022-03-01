Главой Киевской городской военной администрации назначен генерал Николай Жирнов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 1 марта в обращении, опубликованном на сайте главы государства.

— Оборона столицы — превыше всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской городской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать происки врага в нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич, — рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, Николай Жирнов служил командующим силами поддержки.

— На высоком уровне организовывал инженерное обеспечение боевых действий Вооруженных сил Украины в 2014-2015 годах. Сейчас в СНБО — государственный эксперт Службы военной безопасности. Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места, — подчеркнул глава государства.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.

По состоянию на 1 марта оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы городов и сел Украины.











