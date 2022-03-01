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Группа, которой поручили ликвидировать украинского президента, была разделена на две части. Одну из них украинские военные уничтожили в Гостомеле.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Фокус.

Во время телемарафона Алексей Данилов рассказал, что кадыровцам было поручено провести спецоперацию против украинского президента.

— Была уничтожена непосредственно та кадыровская элитная группа, которая сюда отправилась именно для ликвидации нашего президента, — рассказал Алексей Данилов.

Украинские силы отслеживали эту группу, которая была разделена на две части — одну они накрыли залпом в Гостомеле, а вторая сейчас находится под прицелом украинских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказывал, что противник обозначил его лично как цель №1, а его семью — как цель №2.