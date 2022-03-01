Взятый в плен на Николаевщине российский оккупант позвонил матери, находясь в Управлении СБУ.

Видео находится в распоряжении НикВести.

Солдат объясняет матери по телефону, что находится в плену в Украине, но не знает, где именно.

— Все нормально, меня никто не бьет, кормят, все хорошо, — говорит пленный.

После этого он попросил мать найти в соцсетях его знакомых, среди которых, вероятно, также солдат армии РФ, и сообщить им о том, что случилось. Также он потребовал от собеседницы позвонить на горячую линию, которую открыла Украина, чтобы он появился в списке военнослужащих России, взятых в плен.

Данные военнопленного: Лиховид Владислав Владимирович, 01.08.1998 года рождения, город Волгоград, 33 полк, 4 рота, 2 взвод, рядовой стрелок.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В пятницу, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.