Польская пресса убеждена, что ФИФА сознательно до сих пор не дисквалифицировала Россию из плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Interia.

ФИФА еще не приняла решение относительно матча Россия — Польша в плей-офф квалификации к ЧМ-2022, который должен был состояться 24 марта. Хотя международная федерация формально отстранила Российский футбольный союз, но находится в поисках выгодного для себя и российской сборной решения.

Одна из идей функционеров — перенос поединка на июнь. Тем временем Польский футбольный союз (ПФС) направил в ФИФА уже три письма, в которых заявил нежелание играть против сборной России из-за вторжения РФ в Украину. Также отказались от потенциальной встречи с россиянами сборные Чехии и Швеции.

— Эта идея просто ужасна. Вместо мощного наказания россиян за устроенную в Украине настоящую бойню, ФИФА избегает действий. Мы даже не можем представить себе, что к июню кто-то забудет все эти военные преступления в Украине. Мы считаем, что если ФИФА официально отстранила Россию, то должна быть последовательной и в этом решении, – заявил анонимный собеседник в ПФС.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».