По состоянию на 7 марта уже семь громад Николаевской области проголосвали за обращение к НАТО с призывом закрыть небо над Украиной.

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Она рассказала, что поддерживает инициативу Елены Зеленской, которая показывает миру реальную картину происходящего в Украине.

— Поддерживаем Первую леди Елену Зеленскую, которая доносит до мирового сообщества информацию о всех ужасах, которые творят самолеты и ракеты оккупантов. Жены мировых лидеров обязаны ежедневно показывать своим мужчинам фото украинских детей, которых убили российские ракеты и требовать закрыть небо над Украиной! Это вопрос не только Украины – это маркер на человечность цивилизованного мира!, – написала Анна Замазеева.

Она также напомнила, что сегодня, 7 марта, российские оккупанты обстреливают жилые дома в Николаеве.

— Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые кварталы Николаева. В «военные объекты» записали зоопарк. Наверное, сейчас они будут рассказывать об уничтоженном лагерей НАТО, где зверей дрессировали нападать на русскоязычных, – добавила она.

По её словам, общины Николаевской области продолжают призывать закрыть небо над Украиной. В частности, за такое решение уже проголосовали:

Николаевский городской совет (требование поддержали 100% депутатов);

Баштанский районный совет;

Первомайский районный совет;

Доманёвский поселковый совет;

Кривоозерский поселковый совет;

Мигиевский сельский совет;

Мостовской сельский совет.





Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».