Немецкий химический концерн BASF, один из лидеров среди производителей химических средств защиты растений, продолжит производить поставки в Россию, несмотря на сообщения от 24 февраля об их остановке.

Соответствующие письма поставщикам со стороны российского руководства компании BASF находятся в распоряжении «Экономической правды».

В начале войны в Украине, 24 февраля, немецкая компания BASF сообщила о прекращении поставок средств защиты растений фермерам в России. Однако уже 4 марта отказалась от своего решения, заявив, что поставки будут возобновлены.

6 марта в BASF сообщили, что компания заморозит новые бизнес-направления в России и Беларуси, но уже существующие подразделения будут работать дальше.

В 2021 году российский рынок составил 1% общей выручки BASF.

В свое время BASF помог России и Газпрому усилить газовую зависимость ЕС. В 2015 г. компания обменяла свои газовые объекты в Европе Газпрому — огромные подземные хранилища газа в Редене и Емгуме (Германия) и Гайдах (Австрия), разведку и добычу нефти и газа в южной части Северного моря в обмен на долю 25% плюс одна акция блоков IV и V в Ачимовском пласте Уренгойского газоконденсатного месторождения в Западной Сибири.

Немецкая компания также являлась партнером по Северному потоку 2.

Во время второй мировой войны химические заводы BASF сотрудничали с нацистским режимом Адольфа Гитлера.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».