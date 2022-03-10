Военные стратеги Тайваня изучают сопротивление Украины и отпор войскам России, для усовершенствования собственной боевой тактики на случай, если Китай начнет силовой захват острова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хотя правительство Тайваня и не сообщало о каких-либо «необычных действиях» военных в КНР, Тайбэй уже повысил уровень боевой готовности.

— Использование Россией высокоточных ракет, а также тактически продуманное сопротивление Украины, несмотря на то, что она превосходит ее в численности и вооружении, внимательно наблюдают в тайваньских кругах службы безопасности, — говорится в публикации.

Как отметил директор Высшего института военных исследований Китая Тайваньского национального университета обороны Ма Чэн-Кун, Украина использовала концепцию «асимметричной войны» с мобильным оружием, чтобы «загнать российские войска в тупик».

Речь идет о стратегии сделать свои силы более мобильными и защищенными от атак (например, с помощью ракет, установленных на транспорте).

— Украинские Вооруженные Силы в полной мере используют асимметричную войну, очень эффективно, и до сих пор успешно сдерживают продвижение России, — сказал правительственный советник по политике в отношении Китая.

Ма Чэн-Кун добавил, что именно это активно разрабатывали их Вооруженные Силы. В частности, говорится о таких видах оружия, как легкая противотанковая ракета Kestrel собственной разработки, запускаемая с плеча и предназначенная для ведения ближнего боя.

Также Тайвань разрабатывает и другие ракеты, способные достигать территории Китая, а на прошлой неделе Минобороны заявило, что планирует увеличить свои ежегодные мощности по производству ракет более чем в два раза.

Тут стоит обратить внимание на существенную разницу в природных барьерах — в отличие от естественной преграды Тайваньского пролива, отделяющего остров от Китая, Украина имеет с РФ протяженную сухопутную границу.

Тайваньские стратеги говорят, что они могут легко обнаруживать признаки передвижения китайских военных и подготовку к вторжению, ведь, чтобы добраться до суши, ВС Китая придется пересечь пролив.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».