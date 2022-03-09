Россия, напавшая на украинские города, поставила «окончательный» список требований, через которые готова остановить войну.

Об этом информирует Jerusalem Post.

Источники издания утверждают, что Путин объявил этот ультиматум финальным, потребовав от Владимира Зеленского принять его.

— Предложение было сочтено «трудным», но не «невозможным». Но оно хуже, чем то, что президент Украины Владимир Зеленский получил бы до российского вторжения, — пишет JP.

Сообщается, что до получения ответа из Киева Путин якобы приостановил наступательные действия на территории Украины.

Стоит отметить, что израильские журналисты не приводят конкретные требования, выполнения которых от Украины хочет добиться Кремль.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».