Частный самолет, связанный с российским другом олигарха Романа Абрамовича, был фактически заблокирован по приказу Гранта Шаппса по подозрению в нарушении запрета на полеты над страной.

Об этом сообщает The Telegraph.

Министр транспорта Грант Шаппс аннулировал разрешение на полет частного самолета после того, как он приземлился в аэропорту Фарнборо в Хэмпшире, чтобы чиновники могли установить его связи с Евгением Швидлером, российским миллиардером и другом нефтяного бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее, на прошлой неделе, Британия запретила принадлежащим российским самолетам зарегистрированные или зафрахтованные кем-либо проживающим в России совершать полеты или приземляться в стране.

Изъятый самолет Bombardier Global Express стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов зарегистрирован в Люксембурге на компанию Global Jet Luxembourg. Источники говорят, что установить настоящего владельца было сложно — тем более потому, что у Евгения Швидлера двойное гражданство США и России.

Правительственные источники издания признали, что непонятно, подпадает ли самолет или Швидлер во введенные санкции. Однако Грант Шаппс считает, что должностные лица должны провести детальное расследование.

— Грант полон решимости использовать все рычаги, которые есть в его распоряжении, чтобы подавить российских олигархов, управляющих реактивными самолетами. Но это непросто — настоящие владельцы частных самолетов могут скрыть регистрация в третьих странах и фиктивные компании, — комментирует источник Telegraph в правительстве.

Отмечается, что сегодня самолет сможет снова вылететь из Британии, если докажет, что его владельцы не россияне.

«Однако министр транспорта прибег к таким мерам, чтобы продемонстрировать, что мы внимательно следим за всеми приземляющимися в Великобритании самолетами, чтобы обеспечить соблюдение санкций и разочаровать близких к режиму Путина».

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.