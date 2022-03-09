Уход крупнейших западных компаний из России повлиял и на детское питание. Из-за нарушенных поставок исходных материалов крупнейшие производители сухих смесей и пюре смогут делать продукт еще полторы недели, после чего наступит дефицит.

Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на информированных собеседников.

Возникший ажиотах и паника среди родителей побудили их начать массово запасаться детским питанием и выкупать целые полки в магазинах. В ответ ритейлеры намерены ввести ограничение на количество отпускаемых в одни руки детских смесей.

Сообщается, что Nestle предупредил продуктовые сети, что закупленного сырья для производства сухих молочных смесей хватит еще на 14 дней, где брать следующие поставки и как быстро они дойдут до России — неизвестно. В стране фактически порваны линии поставок сырья из Европы.

Из-за этого ритейлеры готовы повышать цены на дефицитный продукт, так как некоторые позиции вскоре вовсе исчезнут с полок магазинов.