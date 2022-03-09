Бывший руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Василий Бурба предсказал отвоевание Крыма, Луганска и Донецка, которые захватила Россия в 2014-2015 годах.

Об этом он рассказал в своем последнем интервью.

Экс-начальник разведки объяснил, что украинская армия в любом случае перейдет в наступление, а значит Донецк, Луганск и Крым вскоре вернутся в состав той страны, где должны быть.

— Я считаю, что в этой ситуации мы от обороны должны перейти в наступление. Может быть меня не поддержат все политики и военнослужащие, но в этом случае мы можем говорить о наступлении на Донецк и Луганск. В этом случае мы может разрабатывать наступление на Крым. Уже 90% той группировки, которая была возле наших границ, уже на нашей территории. Нам нужно чуть-чуть больше времени. Чем больше мы запустим диверсионных групп им в тыл, тем лучше. Мы их посжигаем. У них не останется людей <...> У нас подготовлены все. У нас опыт 8 лет войны. Мы должны наступать. Поэтому Донецк, Луганск и Крым даже не обговариваются. В Донецке, Луганске и Крыму будут наши войска, — пообещал Василий Бурба.

Он добавил, что перед Путиным осталось два расклада — уйти из жизни с честью или коротать последние дни в осуждении за военные преступления.

— По-офицерски пообщаться со своим табельным оружием, — посоветовал президенту России экс-глава ГУР.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялись несколько этапов переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако 5 марта оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Харьковской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».