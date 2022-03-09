Завод «Кузница на Рыбальском» передаст полтысячи пулеметов ПКМ, которые производились на экспорт, для Вооруженных Сил Украины. Это позволит оснастить шесть бригад украинской армии.

Об этом информируют на сайте «Европейской Солидарности».

Пулемет «Покемон» почти полностью изготовлен на указанном заводе, кроме стволов. Контракт на тысячу единиц экспорта был намечен еще три года назад, но оружие пожертвовали на защиту Украины.

— У нас есть кому воевать. Есть чем воевать. Мы на своей земле, мы своего не отдадим. Победа будет за нами, — говорит представитель ВСУ, лейтенант Максим Кодан.

Лидер «ЕС» Петр Порошенко сообщил, что пулемет ПКМ является базовым для ВСУ.

— У нас пулемет по штатному расписанию должен быть на отделение, три — на взвод, девять — на роту. Соответственно, 27 — на батальон и около 70-80 — на бригаду. Завод «Кузница на Рыбольском» передает нашим славным Вооруженным силам, в данном случае Сухопутным войскам, пулеметное вооружение на шесть полноценных бригад. Сегодня треть из этого выходит для комплектации Сухопутных сил,— объясняет пятый президент.

Он подчеркнул, что оружие поставят не только для обороны Киева, но и на части Вооруженных сил и терроборону, если будет принято решение Командующим Сухопутных сил. И для Чернигова, и для Харькова, и для Запорожья, и также для обороны Николаева.

— Мы сделаем все возможное, чтобы доукомплектовать все необходимые части. Мы работаем в очень эффективном сотрудничестве, и я хочу поблагодарить коллектив завода за то, что в эти времена они вывели людей и делают все, чтобы была проведена доукомплектация для повышения боевых способностей Вооруженных сил Украины. Мы поддерживаем Вооруженные Силы Украины. Мы являемся частью Вооруженных Сил Украины. Ибо на сегодняшний день каждый украинец — это солдат, воин, который должен вместе защищать родную землю. Независимо от того — ты на заводе или в терробороне, независимо от того ты в составе Вооруженных Сил. Поэтому общей нам всем победы, — говорит Петр Порошенко.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.