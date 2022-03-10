Ситуация на Чернобыльской АЭС опасная, поскольку станция из-за действий оккупантов осталась без энергоснабжения, и сейчас никто не понимает, что там происходит.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил в комментарии «Украинской правде».

— Ситуация в Чернобыле очень в целом опасная. Из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые просто не должны оставаться без энергоснабжения. Это угроза для всей Европы. И, конечно, для самой России, - отметил он.

Михаил Подоляк добавил, что кроме того, МАГАТЕ перестало получать обязательные данные из мониторинговой системы безопасности и сейчас никто не понимает, что происходит на ЧАЭС.

По словам Михаила Подоляка, это значит, что мир должен гораздо сильнее давить на Россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины.

Он считает, что россияне начали войну за покорение соседей в духе войн средневековья – поэтому не удивительно, что они стреляют по атомным блокам, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение. По словам Михаила Подоляка, эти объекты россиянам не понятны и могут быть использованы в качестве объектов шантажа.

Он подчеркнул – чем дольше российские войска находятся на территории нашей страны, тем больше эти «люди из средневековья» создадут проблем для всех в Европе и для себя.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение на ЧАЭС.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.