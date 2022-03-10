Авторитетная британская газета «The Times» назвала главу Николаевской областной военной администрации возможным следующим президентом Украины.

Об этом гласит подпись к иллюстрации в статье от 10 марта.

Главу Николаевской ОВА описывают, как «харизматичного губернатора» и добавляют, что он «вдохновил население Николаева взяться за оружие».

— Его ежедневные видеорепортажи о войне, приправленные колючим юмором, высмеивающим русских, сделали его популярным в Украине. Когда вчера губернатор вышел из своего офиса, чтобы поприветствовать «The Times», по всему городу были слышны взрывы от артиллерийского обстрела, — говорится в материале.

Стоя у своего офиса, Виталий Ким передал через британских журналистов «простое сообщение для россиян».

— Мы не собираемся отказываться от нашего города. Если им удастся войти, они будут атакованы со всех сторон. У нас есть улицы с множеством высоких зданий, и с крыш будет легко использовать коктейли Молотова. Они будут сожжены, — пригрозил губернатор.

В качестве иллюстрации к статье «The Times» выбрали фотографию Виталия Кима, сидящего с ногами на столе в своем кабинете — она уже стала «мемом». Примечательно, что фото подписали так: «Харизматичный губернатор Николаевской области Виталий Ким считается вероятным преемником президента Зеленского».

Обсуждая материал, пользователи восхитились мужеством украинского народа, сражающегося единым фронтом против российской агрессии.

— Вау. Какой вдохновляющий лидер. Успехов ему и отважным жителям Николаева, — гласит один из комментариев. — Только что забронировал там airBnB (сервис для краткосрочной аренды жилья, — прим.) — выеду, когда все это закончится, — пишет другой пользователь.

Популярность Виталия Кима растет — украинцы смотрят его ежедневные видеозаметки о военной обстановке на юге страны и создают с ним «мемы». Вот лишь несколько примеров такого «народного творчества».

Также люди продолжают подписываться на официальный канал главы ОВА в Telegram. На данный момент он насчитывает уже 583 тысячи фолловеров. Таким образом, канал Виталия Кима занял второе место — Николаевщину обогнала только Харьковская область, на канал областной военной администрации которой подписались 629 тысяч пользователей.

При этом сам губернатор, похоже, не имеет президентских амбиций.

— Не-не. Зеленский наш президент минимум ещё один срок, — ответил Виталий Ким на предположение «The Times».

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.