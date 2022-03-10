Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов на фоне развязанной РФ войны против Украины.

На сайте британского правительства сообщается, что под санкции попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, генеральный директор Роснефти Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Газпрома Алексей Миллер, президент компании Транснефть Николай Токарев, глава совета директоров Банка Россия Дмитрий Лебедев.

Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки с британскими физическими и юридическими лицами, запрет на поездки.

— Не может быть безопасной гавани для тех, кто поддерживает жестокое наступление Путина на Украину. Сегодняшние санкции — последний шаг в непоколебимой поддержке Великобританией украинского народа. Мы будем безжалостно преследовать тех, кто способствует убийству мирных жителей, разрушению больниц и незаконной оккупации суверенных союзников, — сказал британский премьер-министр Борис Джонсон.

Совокупный собственный капитал указанных лиц составляет около 15 миллиардов фунтов стерлингов.

— Сегодняшние санкции еще раз показывают, что олигархам и клептократам не место ни в нашей экономике, ни в обществе. Имея тесные связи с Путиным, они соучастники его агрессии, — подчеркнула глава МИД Британии Лиз Трасс.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.