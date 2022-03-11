Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Руководитель разведки США Уильям Бернс предполагает, что Россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной для тактической выгоды, потому что устойчивой, неизменной цели в этой войне у Владимира Путина нет.
Об этом он сказал в выступлении в комитете Сената по разведке 10 марта, пишет Украинская правда.
— Учитывая то, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, когда надо уступить или признать ошибку — это, пожалуй, неуверенная авантюра, — сказал Уильям Бернс.
Чиновник добавил, что параллельно Владимир Путин создает в своей стране «пропагандистский пузырь», но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с российской экономикой.
Уильям Бернс считает, что США важно серьезно воспринимать риск потенциального применения Россией химического оружия — как «под фальшивым флагом», так и напрямую.
— Как вам всем хорошо известно, это часть российской методички. Они уже применяли химическое оружие против собственных граждан, они, по меньшей мере, поощряли это в Сирии и не только. Поэтому к этому следует отнестись серьезно, — отметил глава разведки.
По его мнению, в данном случае Западу удалось правильно подготовиться к информационным стратегиям РФ и заранее подорвать пропагандистские расчеты Кремля, продемонстрировав миру, кто является агрессором.
Уильям Бернс также считает, что Владимир Путин недооценил масштабы возможных западных санкций, когда взвешивал последствия для российской экономики.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.
В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.
По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.
В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.
Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.
На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.
С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.
Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.
На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».
Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.
В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.
Там много эксклюзивной информации, которая не публикуется на сайте. Там наши журналисты проверяют, обрабатывают и оперативно публикуют всю информацию о ситуации в Николаеве и других регионах Украины в связи с российским вторжением.
Руководитель разведки США Уильям Бернс предполагает, что Россия сейчас соглашается на какие-то переговоры с Украиной для тактической выгоды, потому что устойчивой, неизменной цели в этой войне у Владимира Путина нет.
Об этом он сказал в выступлении в комитете Сената по разведке 10 марта, пишет Украинская правда.
— Учитывая то, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, когда надо уступить или признать ошибку — это, пожалуй, неуверенная авантюра, — сказал Уильям Бернс.
Чиновник добавил, что параллельно Владимир Путин создает в своей стране «пропагандистский пузырь», но вряд ли у него получится полностью изолировать россиян от новостей о реальном положении дел как с войной, так и с российской экономикой.
Уильям Бернс считает, что США важно серьезно воспринимать риск потенциального применения Россией химического оружия — как «под фальшивым флагом», так и напрямую.
— Как вам всем хорошо известно, это часть российской методички. Они уже применяли химическое оружие против собственных граждан, они, по меньшей мере, поощряли это в Сирии и не только. Поэтому к этому следует отнестись серьезно, — отметил глава разведки.
По его мнению, в данном случае Западу удалось правильно подготовиться к информационным стратегиям РФ и заранее подорвать пропагандистские расчеты Кремля, продемонстрировав миру, кто является агрессором.
Уильям Бернс также считает, что Владимир Путин недооценил масштабы возможных западных санкций, когда взвешивал последствия для российской экономики.
Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.
В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.
По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.
В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.
Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.
На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.
С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.
Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.
На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».
Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.
В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.