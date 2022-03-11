Российский финансист, специалист по инвестициям Андрей Мовчан рассказал, как санкции Запада повлияют на жизнь обычных граждан РФ.

Свое мнение он изложил в интервью «Новой газете».

Андрей Мовчан отметил, что санкции заработали еще не полностью, их будет становиться все больше, а жизнь простых россиян — ухудшаться с каждым днем. Финансист прогнозирует рост безработицы, обнищание и инфляцию.

— Я думаю, санкции заработали далеко не полностью. Еще не все санкции введены из тех, какие могут быть. И даже от тех, которые введены, эффект увидеть пока невозможно. Пока мы видим только очень быстрые эффекты, практически только на фондовом рынке — это валюта. Но на основную массу людей это никак не влияет. Ну валюта — и что? Это стало проблемой только для некоторых россиян, и они об этом уже говорят. Но постепенно все это будет спускаться вниз: дефицит валюты для закупок, остановка торговых операций, нехватка комплектующих и сырья из-за границы для производств. Начнут останавливаться предприятия, не будет выплачиваться зарплата. Пенсии не будут расти так, как вырастут цены, а они должны вырасти уже в два раза. Через три, четыре, пять недель этот эффект уже будет. А следующей волной в этом эффекте будет падение спроса, потому что у людей нет средств на покупки. Падает спрос — значит, начнут останавливаться даже те предприятия, которые могут работать и без импорта. Потому что некому будет продукцию покупать, - отметил он.

По его прогнозам, жизнь в России будет похожа на жизнь в Венесуэле или Иране.

— Жить, как Венесуэла, — это возможно. Жить, как Иран, — возможно. О других перспективах для России теперь никто и не говорит. Все спрашивают себя: Венесуэла или Иран? Иран поспокойнее в смысле экономики. Иран попроще в смысле преступности. Иран похуже в смысле идеологии. У нас страна большая и не объединена религиозной конструкцией, по преступности у нас будет, скорей всего, Венесуэла, по тоталитарности — Иран, по экономике — что-то среднее, - отметил он.

Андрей Мовчан считает, что смягчить удары может только полный вывод войск из Украины.

— Это элементарно просто. Срочно вывести войска из Украины. Провести нормальные переговоры по Востоку Украины, достичь какого-то приемлемого решения, которое сейчас еще наверняка возможно. Вопрос с Крымом подвесить на будущее и не поднимать. Повернуться к Западу и сказать: ребята, эти ваши санкции уж как-то чересчур, мы тут кое-что поменяли у себя, давайте хотя бы самую серьезную часть снимем. И все будет нормально, - добавил финансист.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.