Авторитетное американское издание Wall Street Journal получило подтверждение, что США не одобрили передачу МиГ-29 Польши украинским ВВС по прямому указу Джо Байдена, который не захотел идти на конфронтацию с Владимиром Путиным.

С материалом можно ознакомиться на сайте WSJ.

Источники в Белом доме сообщили журналистам, что администрация Байдена опасается вероятности прямого конфликта с Россией, и исходя из этого наложила вето на поставки польских истребителей Украине, которая отчаянно нуждается даже в старых советских самолетах.

— Логика, кажется, такова, что отправка смертоносных зенитных и противотанковых средств не спровоцирует русских, а 28 самолетов спровоцируют. Целесообразность этого решения трудно разобрать, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны самолеты, потому что их другое оружие более эффективно. Значит, отправка менее смертоносных самолетов приведет к Третьей мировой войне, — интересуется редакция WSJ.

Американское издание предупреждает, что подобная слабость США может дорого обойтись мировой безопасность, ведь Путин получает четкий сигнал о бессилии НАТО.

— Суть надежного сдерживания заключается в том, чтобы заставить противника поверить в то, что определенные действия вызовут ответную реакцию. Так демонстративно не отправляя бойцов и говоря, что причина в страхе перед эскалацией, г-н Байден говорит Кремлю, о чем ему не нужно беспокоиться. Вместо того чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет России сдерживать США <...> В этом месяце администрация остановила запланированные испытания американской ядерной ракеты после того, как г-н Путин выступил с расплывчатой ядерной угрозой. Испытание не имело никакого отношения к Украине, и Россия знала об этом, но Пентагон Байдена все равно остановил испытание. Это еще один удар по авторитету сдерживания США. Тем временем г-н Путин в любом случае усилит свою атаку на Украину, — заключают авторы статьи.

Эта публикация может повлиять на личный рейтинг американского президента, а также на позиции Демократической партии накануне осенних выборов в Палату представителей США.

Какая ситуация в Украине?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – российские войска нарушили украинскую госграницу. В Украине ввели военное положение.

В Генштабе сообщили о потерях российских оккупантов с 24 февраля по 6 марта: более 11 000 человек, 285 танков, 985 боевых бронированных машин, 109 артиллерийских систем, 21 средство ПВО, 44 самолета, 48 вертолетов и т. д. Данные уточняются.

По предварительным данным, за 10,5 дней войны от обстрелов российской армии в Украине погибли 38 детей и пострадал 71 ребенок.

В настоящее время НАТО отказывается закрыть небо над Украиной, чтобы предотвратить бомбардировку российской авиацией украинских городов. В Альянсе считают, что так они вступят в конфликт с РФ. В то же время такую позицию критикует президент Владимир Зеленский.

Уже состоялось три этапа переговоров украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Хотя о нужных Украине результатах стороны не договорились, они пришли к общему решению по организации гуманитарных коридоров. Однако оккупанты нарушили эти договоренности, продолжив обстрелы по жилой инфраструктуре Волновахи и Мариуполя.

Что в Николаеве?

На второй день войны, 25 февраля, оккупанты обстреляли военную инфраструктуру и жилые дома Николаева. Оккупант зашел в город, однако украинским защитникам удалось отразить атаку. После чего Николаев занял оборону.

С начала войны украинские военные практически каждый день отражают атаки российских оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов. Российские оккупанты пытались взять Снигиревку, Вознесенск, Баштанку, однако безуспешно.

Утром 5 марта оккупанты обстреляли Радсад из «Градов», а вечером ударили по Николаеву из «Смерчей». Мэр Александр Сенкевич рассказал о потерях: за день раненых среди военных – 14 человек, гражданских – 16. Погибло 2 военных и 1 гражданский.

На сегодняшний день российские войска находятся на территории Херсонской области и стреляют «Градами» и «Смерчами» по Николаеву. В 05:00 7 марта николаевцы проснулись от звуков российских обстрелов. Враг целился в жилые дома города. В ГСЧС сообщили о 5 пожарах в жилом секторе и на государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект».

Вечером 8 марта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что российские войска собирают силы и направляются к Николаеву. По его сведениям, первостепенная задача оккупантов — взять Николаев в кольцо и заблокировать дороги к нему.

В то же время в некоторых селах Витовского и Баштанского районов из-за боевых действий произошла гуманитарная катастрофа — люди больше недели живут без электричества и газа.