Холодная первая половина марта не лучшим образом сказалась на российских формированиях, пытавшихся захватить Николаевскую область. У половины личного состава зафиксированы обморожения различной степени тяжести.

Об этом информирует британское издание The Telegraph.

Российские солдаты, вторгнувшиеся в Украину со стороны Крыма, не были готовы к температурным перепадам, которыми их встретила Николаевщина в первые недели марта. По перехваченным переговорам становится ясно, что у оккупанты шли «на легке». У них не хватало даже палаток и они были вынуждены ночевать в сырой земле. Все это привело к тому, что рядовой состав получил обморожения на ногах целыми сотнями военнослужащих.

— Половина российской колонны, наступающей на город Николаев, «обморожены на ногах», поскольку солдаты вынуждены спать в промерзающих траншеях из-за отсутствия палаток, — указывает источник The Telegraph.

График от Meteoblue

Если подобная плачевная ситуация с линиями снабжения у врага продолжится, а весна будет дождливой и зябкой, то российские солдаты рискуют заработать так называемую «траншейную стопу», тяжелая форма которой характеризуется некрозом тканей.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.



