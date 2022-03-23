Российский президент Владимир Путин из-за неудач военных при попытке захватить Украину перестал прислушиваться к своей разведке.

Об этом пишет немецкое издание Forbes, передает Корреспондент.

Как отмечает эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов, война в Украине началась с того, что Владимир Путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина. Также издания сообщает о карательных мерах в отношении разведывательного подразделения ФСБ: генерал Сергей Беседа и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест; заместителя начальника Росгвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

Утверждается, что эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали в РФ, а в Кремле во всем обвиняют именно разведку.

По словам Андрея Солдатова, Владимир Путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в России, а также за ее пределами, в связи с чем сообщать главе Кремля неутешительные новости — большой вызов, на который никто не решается.

Также Владимир Путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.

— Среди всех людей в аппарате безопасности, он, видимо, прислушивается только к министру обороны Шойгу и еще может до секретаря Совета безопасности Патрушева, — говорит Андрей Солдатов.

Кроме того, он добавил, что был удивлен фактом отправки в Украину Росгвардии. Андрей Солдатов считает, что в РФ в самом деле рассчитывала на то, что в Украине придется лишь якобы подавлять протесты среди «националистических банд».

— Виноваты бойцы спецназа Росгвардии, которые неправильно воюют, а еще люди в ФСБ не подготовили пророссийское подполье и Нарышкин подал ему неправильный отчет. Что-то в таком духе, — заявил Андрей Солдатов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.