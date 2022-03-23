Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку в Украину миротворческой миссии НАТО и выступил против закрытия неба. Он заверил Киев в поддержке, но отметил, что «Альянс не станет участником войны».

Об этом сообщает forum24.cz.

— Разумеется, я слышу голоса тех, кто нуждается в бесполетной зоне или миротворческих сил НАТО в Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем, — сказал Олаф Шольц.

Он отметил, нужно настаивать на том, что между НАТО и Россией не должно быть прямого противостояния и призвал к немедленному прекращению войны в Украине.

— НАТО не станет участником войны. Оружие должно немедленно замолчать, — заявил Олаф Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что никто не может сказать, приведут ли нынешние переговоры между Украиной и Россией к успеху, но заверил, что Германия не пропустит ни одной попытки восстановить мир на континенте.

— Война уничтожает Украину. Но война также разрушает будущее Путина в России, — сказал глава немецкого правительства.

Олаф Шольц добавил, президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на немецкую солидарность.

Напомним, накануне глава делегации Европарламента в комитете Ассоциации ЕС-Украина и экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский выступил за создание военной миссии НАТО для урегулирования ситуации в Украине и частичное закрытие неба над Украиной.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.