Победа российской армии против Украины спустя месяц война маловероятна, чем когда-либо. В доказательство этому ВСУ отбросили оккупантов под Николаевом и Харьковом.

Об этом пишет испанский аналитик Хосе Мануэль Валинас для издания El Economista.

Военный эксперт отмечает, что сводки с южных областей Украины должны только печалить Путина, как и известия с Харьковщины.

Эта цель сегодня менее вероятна, чем когда-либо, но если бы это произошло, марионеточное правительство по приказу Кремля было бы навязано суверенной стране.

— Сводки с фронта приходят с завораживающими новостями. Украинцам удалось изгнать оккупантов из-под Николаева, который защищает Одессу от участи Мариуполя. Харьков с огромным русским населением, который должен был пасть в считанные дни, стоит до сих пор. Не говоря уже о Киеве, который сопротивляется в напряженном затишье, ожидая концентрированного удара. Многокилометровая колонна, которую мы все могли видеть на аэрофотоснимках, до столицы не дошла: контратака работает, и всему этому помогает российская дезорганизация, которая даже не смогла предусмотреть запас топлива для своей техники, — делает вывод Хосе Мануэль Валинас.

Испанец цитирует одну из колонок для Washington Post.

— Путин не может продержаться бесконечно долго, если его армия продолжит нести большие потери. Русские войска еще могли перегруппироваться для наступления, да, но их шансы на успех будут уменьшаться день ото дня. За исключением какого-то неожиданного события, у Путина, похоже, есть выбор: проиграть быстро или медленно, — написал в ней Макс Бут.

По мнению милитари-специалиста из Испании, напав на Украину, Путин получил отпор по всем фронтам.

— Он столкнулся со всеми возможными неудачами: железным сопротивлением; (ранее неожиданное) объединением всех членов НАТО против вторжения (включая отказ от антивоенных доктрин, как в случае Германии, или исторического нейтралитета, как в случае Швейцарии); санкциями, сильно отличающиеся от тех, которые ввели против России, когда захватила Крым; экономическим спадом как следствием всего этого этого; гораздо менее восторженной китайской поддержкой, чем Кремль думал; неожиданной отменой строительства газопровода «Северный поток — 2» и осуждением в ООН 141 страной мира. В будущем для Путина и многих его подельников будет невозможность выезда с территории Российской Федерации, кроме как в несколько стран, не входящих в Римский статут, рискуя столкнуться с возможным арестом в лице тысяч свидетельских показаний о совершенных военных преступлениях, которые продолжают накапливаться с каждым днем, — константирует Хосе Мануэль Валинас.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.