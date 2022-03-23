Из-за утечки из базы данных российского сервиса «Яндекс.Еда» в сети оказались личная информация агентов Главного разведывательного управления генштаба ВС РФ.

Об этом пишет российское оппозиционное издание «Новая газета», передает УП.

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке своих данных. В сети создали сайт, на котором выложили базу данных клиентов из разных регионов России. В базе данных также имеется личная информация граждан Беларуси, Казахстана и Израиля.

В базе данных есть имена, номера мобильных телефонов и адреса клиентов. Исследователи и журналисты заметили, что в базе данных есть имена и адреса сотрудников ГРУ Генштаба ВС РФ. Метки их адресов совпадают со зданием ГРУ, известной среди журналистов как «Аквариум» ГРУ.

Роскомнадзор заблокировал доступ на сайт, на котором выложили слитую базу данных, а против сервиса «Яндекс.Еда» составили административный протокол о нарушении законодательства по защите персональных данных.

В самом сервисе отметили, что стремятся свести к минимуму ущерб от утечки данных совместно с российскими правоохранителями. Там объяснили, что утечка 1 марта произошла из-за «недобросовестного исполнения обязанностей одним из сотрудников».

В сообщении клиентам заверили, что злоумышленникам не удалось украсть банковские и регистрационные (логины и паролей) данные пользователей.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.