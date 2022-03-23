Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким прогнозирует, что война в Украине продлится в течение от одного до трех месяцев.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

— Я думаю, от месяца до трех (еще будет длиться война, — прим.). Я так считаю, — предполагает Виталий Ким.

Виталий Ким отметил, что сейчас военнослужащие РФ начинают осознавать, что в войне с Украиной они являются оккупантами, а не «освободителями». Многие российские военные, по его словам, не хотят ехать воевать в Украину.

— У них в голове тоже приходит какое-то осознание, им тяжело. Им тяжело, в принципе, потому что они оккупанты. Они это осознают, что они на чужой земле. Их власть гонит их сюда из-под палки. Не знаю, сколько у них хватит сил. Сейчас никто не хочет ехать. Мало того, крымчане тоже сейчас начинают выезжать в Россию. Они видят настроения, они видят атаки, что они ближе откатываются к ним. Они тоже люди, они тоже переживают, что сейчас война коснется их. Когда это будет, это только Господь Бог знает, но мы свое не сдадим. Если бы от нас все зависело, мы бы завтра все закончили. Если бы были ресурсы, нам бы закрыли небо или перемирие. Перемирие хоть завтра, потому что мы защищаем свою страну и свою правду, но мы же можем защищаться и согласиться только на своих условиях, на своих территориях. Мы не готовы отдавать (территории, — прим.). Это должен принимать решение весь народ Украины, — сказал Виталий Ким.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.