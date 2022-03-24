Саммит НАТО в Брюсселе из-за войны в Украине может продлить мандат действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RMF24.

— В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине нужна преемственность. Нужно сохранить человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание, — сказал собеседник издания.

Как отмечается, таким образом можно было бы избежать ситуации, в которой в столь трудную минуту на должность генсека приходит кто-то новый. Мандат Йенса Столтенберга истекает в сентябре. Сообщалось, что по истечении своего второго срока полномочий он должен возглавить центробанк Норвегии.

Однако, как говорят источники, мандат Йенса Столтенберга может быть продлен на год и, безусловно, до завершения войны в Украине. Однако решение должно быть единодушным. Одной из стран, выступающих за продолжение мандата нынешнего главы НАТО, является Польша.

— Мы считаем, что Столтенберг до сих пор действовал в отношении России мудро и настойчиво. У него большой опыт, — пояснил польский дипломат.

Сам Йенс Столтенберг пока не комментировал возможность продления своего мандата, но неофициально готов остаться в должности.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.