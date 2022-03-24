Юрий Загородний

25 февраля, на второй день войны, которую в Украине начала Российская Федерация, народный депутат и лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевской области Юрий Загородний призывал украинцев требовать отставки действующей власти, если президент Владимир Зеленский не договорится с Владимиром Путиным.

Об этом Юрий Загородний говорил в эфире канала «Ukrlive». Видеозапись эфира на сегодня уже удалена с YouTube-канала, однако сохранилась у журналистов, пишут НикВести.

Журналист «Детектор Медіа» Ярослав Зубченко в своем материале «Дошка ганьби. Українські політики і медійні персони, які підтримали агресію Росії проти України» перечислил украинских медийщиков и политиков, которые даже после начала войны продолжал публичную пророссийскую риторику, среди них оказался и Юрий Загородний.

В своем выступлении на канале «Ukrlive» 25 февраля Юрий Загородний говорил о «братском» российском народе.

— Я считаю, что украинский и российский народы - это два народа-братья, у которых огромная общая история, которая насчитывает больше 70 лет жизни в одной стране. И, учитывая то, что народы имеют общие славянские корни, тем более можно считать их братскими народами…. Люди воспринимают это как большую трагедию, с непониманием, почему мы дошли до того, что начали стрелять друг в друга, - сказал Юрий Загородний.

Он рассказал, что «ОПЗЖ» требовала «мирного решения вопроса», а также закрепления нейтрального статуса и внеблоковости Украины.

— Наша политическая сила говорит уже длительное время о немедленном мирном решении вопроса. Это должны были быть минские соглашения, но их отбросили. И сегодня они уже, конечно же, не работают, Нужно думать о «Минске-3», «Минске-4»… О нейтральном статусе, это то, о чем мы говорили и зарегистрировали по этому поводу проект закона. Когда я в среду от нашей фракции выступал с трибуны Верховной Рады и говорил, что сейчас немедленно нужно принимать закон о внеблоковости и нейтральном статусе Украины, я получил от некоторых своих коллег-депутатов крики «Ганьба». Я понял, что я сказал правильно, это высокая оценка нашего предложения. Но власть нас не слышала, власть не хотела слышать и руководствовалась совсем другими, не украинскими интересами, не интересами нашего государства, а находясь под внешним управлением и занимая самые высокие государственные должности, они отстаивали интересы другого государства, - сказал Юрий Загородний.

Юрий Загородний убежден, что главная задача украинской власти - немедленно начать переговоры и «остановить кровопролитие». В противном случае, акцентирует политик, украинцы должны требовать отставки действующей власти и перевыборов, чтобы «сохранить Украину как независимое суверенное государство».

— Мы можем сегодня много еще говорить о том, что было. Но мы должны говорить о том, что должно быть сегодня.. и завтра. А должно быть следующее: немедленно начать переговоры. Для того, чтобы остановить кровопролитие. И в результате мирных переговоров и решить этот вопрос уже этого, скажем так, вторжения на нашу территорию, ведения боевых действий. Другого пути нет. Если украинская власть немедленно не сядет за стол переговоров, а будет медлить с этим вопросом, то другого выхода, как требовать отставки всей действующей украинской власти, другого пути нет. И нужно будет проводить досрочные выборы всех ветвей власти для того, чтобы сохранить Украину как независимое суверенное государство, сказал Юрий Загородний.

Он продолжил пиарить лидера временно запрещенной на сегодня партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», находящегося в розыске Виктора Медведчука, который якобы предложил украинцам новую «национальную идею».

— Наша политическая сила еще начиная с государственного переворота 2014 года подымала вопрос о том, что нужно прекратить поднимать вопросы, которые раскалывают общество, и наоборот сосредоточить свою работу над вопросами, которые объединяют общество. И эту позицию Виктор Владимирович Медведчук, глава нашей политической силы, сформулировал как «Формулу национального успеха». Это могла быть та идея, которая объединить украинское общество, она могла претендовать на национальную идею. Но Порошенко это было не нужно, а тем более Зеленскому. Другой вопрос, когда подписали Минские соглашения, мы предложили мирный план, который базировался на мирных соглашениях и мировом опыте, как решать международные конфликты. Власти также это было не нужно. То, что мы предлагаем, им было не нужно, потому что у них были совсем другие интересы. Потому что Украина, начиная с Ющенко, находилась под внешним управлением. При президенте Ющенко оно начало вводиться, при президенте Порошенко укрепилось, а при президенте Зеленском оно стало тотальным. И Украина потеряла, по сути, свою суверенность. Она превратилась на колонию США. И украинцы должны это понимать. Я думаю, что сегодня они уже это понимают, - сказал народный депутат Юрий Загородний 25 февраля.

Примечательно, что видеозапись была удалена с YouTube канала «Ukrlive», а сам Юрий Загородний после этого не делал никаких публичных заявлений о войне в Украине, которую начала Российская Федерация.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.