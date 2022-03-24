После уничтожения двух БДК (больших десантных кораблей) российского флота в Бердянске «Орска» и «Саратова» оккупанты на длительное время потеряли опцию с высадкой десанта в Очакове или Одессе.

Такой вывод сделал военный эксперт из Австрии Том Купер.

Австриец подчеркнул, что помимо сильного удара по боевому духу россиян, потеря двух БДК ставит крест на информации о том, что ВС РФ предпримут попытку атаковать с воды южные города Украины.

— Все рассказы о морских десантах в Одессу и Очаков можно выбросить в окно. Кстати, какие-то «героические» усилия по тушению пожара (на «Орске» экипажами двух других кораблей.. впрочем, вполне в традициях российского флота, — заключил Том Купер.

Изначально ВМС Украины подтвердили выведение из строя БДК «Орск». Ближе к середине дня российские пропагандисты проговорились о том, что критические повреждения получил и БДК «Саратов», на котором сдетонировал боекомплект. Только в результате взрыва на втором корабле российская сторона, предварительно, потеряла до 50 моряков убитыми.

В сумме после сегодняшнего утра ВМС РФ недосчитались двух боеспособных единиц.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.