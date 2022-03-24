Верховная Рада на время военного положения упростила доступ украинских аграриев к аренде земельных участков, а также дерегулировала некоторые формы отношений между сельскохозяйственными производителями и государством.

Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов.

Все положения законопроекта устанавливаются на срок действия режима военного положения в Украине.

Так, законопроект позволяет районным военным администрациям передавать в аренду на срок до года земельные участки с/х назначения в коммунальной собственности, землю с/х предприятий и кооперативов, неистребованные и нераспределенные участки тем аграриям, которые захотят их обрабатывать.

При этом РВА не смогут взимать плату за их аренду больше 8% от показателя нормативной денежной оценки таких участков. Кроме того, на передаваемых участках не должно расти каких-либо посевов с/х культур.

Быстрая передача РВА таких участков в аренду произойдет благодаря переводу взаимодействия государства и аграриев только в электронную форму.

Во избежание возможных махинаций с землей запрещается безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность; формирование земельных участков (кроме передаваемых в аренду военными администрациями); земельные торги по правам аренды, эмфитевзиса, суперфиции по земельным участкам государственной, и коммунальной собственности.

Закон также разрешает аграриям передавать на срок до одного года свою землю другим агропроизводителям, которые обеспечены необходимыми материально-техническими, финансовыми и трудовыми ресурсами без регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Из-за остановки работы Госземкадастра и Госреестра прав на недвижимое имущество после начала российской агрессии, с/х производители должны будут регистрировать аренду земучастков только в военных администрациях.

Для обеспечения постоянства существующих арендных земельных отношений в 2022 году все договора автоматически признаются продленными на один год без волеизъявления сторон и без внесения сведений о продолжении договора.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.