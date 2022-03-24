Более сотни депутатов Европейского парламента призвали государства ЕС ввести полное торговое эмбарго против России и Беларуси, включая запрет торговли энергоносителями.

Об этом говорится в обращении евродепутатов к руководящим органам ЕС и президенту Франции, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Депутаты отмечают, что они приветствуют все беспрецедентные меры против РФ, которые ЕС быстро принял на протяжении последних недель.

Однако они считают их недостаточными и призывают Европейский Союз немедленно и срочно усилить санкции, предпринятые против Российской Федерации.

— Мы подписали призыв к полному и немедленному торговому эмбарго против России и Беларуси, включая запрет торговли нефтью, газом и углем (для обхода санкций, — прим.), — говорится в обращении.

Депутаты подчеркивают санкции должны не только стать глубже, но и охватить более широкую часть российской руководящей элиты.

— Мы призываем к включению в санкционный список более широкого сегмента российских чиновников, губернаторов и мэров, которые придерживаются текущей политики режима Владимира Путина и получают от этого пользу, — говорится в обращении.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.