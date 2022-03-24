Премьер-министры стран Европейского Союза заявляют, что рассчитываться с Российской Федерацией за поставки газа в рублях представляется невозможным.

Об это сообщают медиа со ссылкой на слова политиков, пишет Европейская правда.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в договорах на поставку газа речь идет о других валютах — евро и долларах.

— Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать, — заявил канцлер.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что перевод расчётов за природный газ в рубли будет считаться нарушением контрактов.

— Это фактически является контрактным нарушением. Контракты считаются нарушенными, если эта статья будет задействована Россией, — заявил он.

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что Евросоюз не будет платить за газ в рублях. Он также отметил, что вряд ли в Европе кто-то знает, «как выглядят рубли».

Между тем премьер-министр Бельгии Александр де Кро отметил, что переход на оплату в рублях по контрактам на поставки газа может привести к изменению цены приобретаемого топлива.

— Если мы меняем условия контракта, то можно все заново обсуждать, в том числе и цены. Для меня самое главное, это чтобы цены упали. Сегодня цены совершенно оторваны от реальности, я рад, что Еврокомиссия выступила с предложениями, в том числе по введению ограничений цен на газ, — заявил он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.