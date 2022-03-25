Столетнюю долгожительницу Дору Губенко, перенесшую ужасы Холокоста, вывезли из Киева, который находится под непрекращающимися российскими обстрелами.

Об этом пишет Der Spiegel.

Старушку эвакуировала израильская благотворительная организация Zaka. По заранее проложенному маршруту женщину вывезли из Киев в Молдову, откуда ее ждет путь в Израиль.

— За два часа она упаковала 100 лет своей жизни в один чемодан — рассказал один из тех, кто спасал долгожительницу.

Заместитель Zaka Ukraine Нахман Дикштейн назвал этот случай «абсолютным чудом». Ему позвонили среди ночи и сказали, что он должен помочь жертве Холокоста.

— Когда он сказал ей по прибытии в Молдову, что теперь она может спать спокойно, не слыша сирен, у нее на глазах выступили слезы облегчения. Она не могла представить себе возвращение на родину, — отмечает немецкая пресса.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.