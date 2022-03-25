В Херсоне оккупанты похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции «Европейская Солидарность» Дмитрия Афанасьева.

Об этом в Facebook сообщил депутат Херсонского областного совета от «ЕС» Сергей Хлань.

Дмитрий Афанасьев — известный в мире спортсмен, инструктор международного класса, тренер сборной команды Украины из Тхэквондо-до ИТФ.

— Во вторник, 22 марта, после разгона проукраинского митинга Дмитрий защитил свою жену, которую пытались задержать. За это его жестоко избили: в больнице у мужчины диагностировали многочисленные гематомы и сломанные ребра, — пишет Сергей Хлань.

По его словам, через два часа домой к его семье прибыли с обыском российские военные.

— Оккупанты нашли удостоверения депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех находившихся в доме мужчин задержали, среди них были и друзья Дмитрия. Утром 23 марта в доме повторно был обыск и отпущен один из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться. У оккупантов нет ничего святого, ни достоинства, ни чести. Требуем немедленного освобождения Дмитрия Афанасьева! Просьба распространить информацию и помочь освободить заложников, — пишет депутат облсовета.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.