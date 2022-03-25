Российские солдаты тщетно пытаются закрепиться на территории Николаевской области, их атаки отбивают.

Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким.

По его словам, оккупанты продолжают группироваться и стягивают свои силы в регионе.

— Не собираются они сдаваться, не хотят – тут нам угрожают своей голой… Одним местом. Ночью много обстреливали. Сбили две ракеты крылатые. Один 300-й есть тяжелый у военных. Остальное – все в порядке, — пояснил Виталий Ким.

Он добавил, что в селах области также есть раненные гражданские — 46 человек, но все живы.

— У орков минус генерал, минус передовой командный пункт, что не может не радовать. На нашей земле никаких вариантов нет, кроме: либо «вон», либо в землю. Там у нас работают профессионалы, работают чётенько, но комментировать мне нельзя, — добавил губернатор.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.