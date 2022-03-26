Европейский союз согласовал предварительное соглашение, направленное на усиление контроля за крупнейшими IT-компаниями, в частности Google и Apple.

Об этом пишет Associated Press, пишет Экономическая правда.

Переговорщики от Европейского парламента и Европейского совета достигли соглашения по новой инициативе, получившей название Digital Markets Act, спустя несколько месяцев обсуждений.

Теперь предварительное соглашение должны одобрить эти два института ЕС.

Новые правила лишат IT-компании возможности присваивать своим продуктам и услугам более высокий рейтинг по сравнению с другими производителями и повторно использовать данные, полученные с различных устройств.

Более жесткие ограничения также касаются таргетированной рекламы в различных мессенджерах и социальных сетях.

В рамках Digital Markets Act компаниями, на которые будут распространяться новые правила, считаются фирмы с годовой выручкой в Европе на уровне, как минимум, 7,5 млрд евро за прошедшие три года. Их рыночная стоимость оценивается не менее чем в 75 млрд евро, они предоставляют услуги, как минимум, в трех странах ЕС, а количество их пользователей составляет 45 млн, а также 10 тыс. бизнес-клиентов, зарегистрированных в Евросоюзе.

За нарушение правил будет предусмотрен масштабный штраф: до 10% от годовой прибыли компании. Штраф за повторное нарушение составит до 20% от глобального дохода, что может составить несколько миллиардов долларов.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.