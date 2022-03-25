Фото: ERR

Корреспонденты эстонского издания ERR вышли на связь из освобожденных сел Николаевщины. В Виноградовке и Песках оккупанты промышляли мародерством и прятались за спины мирных жителей, и закономерно сбежали после контрнаступления украинской армии.

Репортаж выложен на сайте одного из крупнейших СМИ Эстонии.

Журналисты заключают, что российская армия принесла в мирную Виноградовку только горе и опасность для сельских жителей.

— «Русский мир» прибыл в село Виноградовка Николаевской области около недели назад. Он прибыл в виде военной техники с буквой Z и полной боезапаса. Уничтожение этих автомобилей также положило конец «русскому миру» на Виноградовке, — отмечают в ERR.

Опрошенные эстонскими корреспондентами местные рассказали, что россияне отбирали машины и угрожали оружием.

— Они сломали мне двери, забрали мою машину и все. Говорили, что через пару дней вернут, им нужно что-то везти на плотину. Как я должен сопротивляться? У них есть автоматы. Я был вынужден согласиться. Мне сказали: «Даю вам честное офицерское слово — еще через два дня вы получите свою машину. Даже если мы уедем отсюда, мы оставим машину здесь». Когда я вернулся туда на следующее утро, там не было ни машины, ни офицеров, ни честного слова, — рассказал Владимир. — Когда по ним стреляли, они просили пустить их спрятаться у нас во дворе. Почему я должна их впускать? Я никого не запустила, — добавила Татьяна.

Схожим образом оккупационные формирования действовали и в селе Пески.

— Они пришли и сразу начали грабить магазины. Потом они рыли себе окопы и сидели в них. Потом их начали бомбить, и они удрали отсюда. Может быть, среди них и есть нормальные люди, но большинство из них пришли сюда грабить, еще раз грабить и разрушать, — поделился наблюдениями Григорий, живущий в Песках.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российской техники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.